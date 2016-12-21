コードベースセクション
X2MA_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むX2MA_StDev指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはX2MA_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに追加します。

図1　X2MA_StDev指標

