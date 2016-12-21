無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
X2MA_StDev_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 697
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むX2MA_StDev指標です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはX2MA_StDev.mq5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに追加します。
図1 X2MA_StDev指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15217
Exp_Karacatica
この取引システムは Karacatica指標のシグナルに基づいています。Exp_Heiken_Ashi_Smoothed
この取引システムはHeiken_Ashi_Smoothed指標のシグナルに基づいています。
Bezier_StDev_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBezier_StDev指標です。Exp_LeManSignal
この取引システムはLeManSignal指標のシグナルに基づいています。