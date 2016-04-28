请观看如何免费下载自动交易
在输入参数中带有时段选择选项的X2MA_StDev指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要X2MA_StDev.mq5指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. X2MA_StDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15217
