ポケットに対して
エキスパート

Exp_BykovTrend - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
ビュー:
840
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
BykovTrend.mq5 (7.1 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
Exp_BykovTrend.mq5 (7.3 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BykovTrend指標のシグナルに基づいた取引システムです。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに指標に色のついた矢印が表示された場合に形成されます。

このエキスパートアドバイザーの動作にはコンパイルされたBykovTrend.ex5指標ファイルが必要です。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

TradeAlgorithms.mqhライブラリファイルは ノンゼロスプレッドを提供するブローカーでエキスパートアドバイザーを使用し ポジションを開く際に決済逆指値と決済指値を設定することを可能にします。ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

以下の検証では、エキスパートアドバイザーのデフォルト入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。

図1　チャートでの取引の例

図1　チャートでの取引の例

H4での2015のGBPUSDのテスト結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15187

