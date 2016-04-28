请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
在输入参数中带有时段选择选项的CCI_Chart指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要CCI_Chart.mq5指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. CCI_Chart_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15090
True_Range_Bands
使用平均真实范围(ATR)替代的布林带指标。RSI_Chart
在图表主窗口中与移动平均指标相关联的RSI指标。
DeMarker_Chart
在图表主窗口中，与移动平均相关联的 DeMarker 震荡指标。MFI_Chart
在图表主窗口中，与移动平均相关联的 MFI 震荡指标。