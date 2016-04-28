代码库部分
947
(17)
cci_chart.mq5 (10.7 KB) 预览
cci_chart_htf.mq5 (12.66 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
在输入参数中带有时段选择选项的CCI_Chart指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时段)

本指标需要CCI_Chart.mq5指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。

图1. CCI_Chart_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15090

