Future_Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1055
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートに対して左側に移動したMAをベースにしたインディケータは、遅延なのに正確な買いシグナル・売りシグナルを出します。シグナルの正確さを変更するには、MaPeriod引数をお使いください。
アドバイス：
- 1時間足チャートに取引することをおすすめします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14736
