ご紹介したインディケータは、通常の価格チャートと同じように、全てのMetaTraderのインディケータやチャートオブジェクトが利用可能な完全動作条件であるティックチャートを表示します。

このインディケータは、面白いトレード戦略を分析する、または履歴データに基づいてシグナルの分析手法を学ぶために、作成されました。