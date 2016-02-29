コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Future_Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Future_Capital | Japanese English Русский
ビュー:
1055
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
チャートに対して左側に移動したMAをベースにしたインディケータは、遅延なのに正確な買いシグナル・売りシグナルを出します。シグナルの正確さを変更するには、MaPeriod引数をお使いください。

アドバイス：

  • 1時間足チャートに取引することをおすすめします。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14736

