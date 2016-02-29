無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ChannelsFIBO_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 973
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インディケータChannelsFIBOの拡張バージョンでは、次の理想的な距離の選択が可能となります（各バーごとにチャネル幅の値の100パーセントとして出される距離）。
- 移動平均からの価格偏差の最大値による距離
- 移動平均からの価格偏差の平均値による距離
- 移動平均からの価格偏差の中央値による距離
- 移動平均からの標準偏差による距離
例えば、移動平均からの標準偏差による距離を理想的な距離として選択すると、チャネルは以下のようになります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14749
Hodrick-Prescott Channel
このインディケータは、Hodrick-Prescott Filterを使って、価格チャネルを表示します。Future_Indicator
チャートに対して左側に移動したMAをベースにしたインディケータです。
RSI_TS
相場の買われ過ぎ・売られ過ぎのヒストグラムによって表示されるRSIインジケータです。RSI_MA_Trade_Sist
このインジケータは、予想されるエントリーポイントを表示します。