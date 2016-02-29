コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ChannelsFIBO_v2 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ihor Herasko | Japanese English Русский
インディケータChannelsFIBOの拡張バージョンでは、次の理想的な距離の選択が可能となります（各バーごとにチャネル幅の値の100パーセントとして出される距離）。

  1. 移動平均からの価格偏差の最大値による距離
  2. 移動平均からの価格偏差の平均値による距離
  3. 移動平均からの価格偏差の中央値による距離
  4. 移動平均からの標準偏差による距離

例えば、移動平均からの標準偏差による距離を理想的な距離として選択すると、チャネルは以下のようになります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14749

