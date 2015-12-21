название говорит само за себя — размер лота будет изменяться в зависимости от изменения величины вашего баланса;

для установки это режима необходимо Тип лота переключить в режим Процент от баланса , необходимая величина устанавливается в параметре Размер лота в процентах от баланса , при этом величина в параметре Лот не учитывается, если в результате расчета размер лота окажется ниже минимально допустимого, то сделка не откроется.