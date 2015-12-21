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RSI_Expert_v2.0 - эксперт для MetaTrader 4
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Основной принцип торговли советника остался таким же как и в предыдущей версии: https://www.mql5.com/ru/code/13809 .
Добавлены:
- возможность более детальной настройки индикаторов,
- мартингейл,
- расчет размера лота в зависимости от баланса,
- 2 индикатора Moving Average (Fast и Slow).
Начну с описания торговли с использованием двух Moving Average. В советнике 3 режима торговли по ним:
- отключена — торговля идет без использования индикаторов Moving Average;
- прямая — если Fast MA выше Slow MA, то разрешено открытие сделок на покупку, если Fast MA ниже Slow MA, то разрешено открытие сделок на продажу;
- обратная — если Fast MA выше Slow MA, то разрешено открытие сделок на продажу, если Fast MA ниже Slow MA, то разрешено открытие сделок на покупку.
Мартингейл:
- если на момент поступления сигнала об открытии сделки предыдущая сделка того же направления находится в минусе, ее лот удваивается, иными словами, если поступает сигнал на покупку и предыдущая открытая сделка на покупку в минусе, то новая сделка будет с удвоенным лотом от предыдущей.
- для установки это режима необходимо Тип лота переключить в режим MARTIN, начальное значение лота устанавливается в параметре Лот.
Размер лота в процентах от баланса:
название говорит само за себя — размер лота будет изменяться в зависимости от изменения величины вашего баланса;
для установки это режима необходимо Тип лота переключить в режим Процент от баланса, необходимая величина устанавливается в параметре Размер лота в процентах от баланса, при этом величина в параметре Лот не учитывается, если в результате расчета размер лота окажется ниже минимально допустимого, то сделка не откроется.
RSI EA основан на уровнях перекупленности и перепроданности.BSI Trend and Channel
Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).
Позволяет легко создавать горизонтальные линии нажатием клавиши 1, выбирать цвета линий поддержки и сопротивления. Индикатор автоматически меняет цвет, если линия пересекается. Есть возможность отправки алерта при пересечении линии. Вы можете увидеть историю линий поддержки и сопротивления.Flag and Pennant patterns
Индикатор отображает паттерны Флаг и Вымпел.