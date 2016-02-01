無料でロボットをダウンロードする方法を見る
METRO_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
849
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：
TrendLaboratory Ltd.
インディケータMETROの雲の色を変更するアルゴリズムに基づいたシグナルインディケータです。
図1. インディケータMETRO_Sign
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14454
