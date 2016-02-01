コードベースセクション
METRO_Sign - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
849
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

TrendLaboratory Ltd.

インディケータMETROの雲の色を変更するアルゴリズムに基づいたシグナルインディケータです。

図1. インディケータMETRO_Sign

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14454

