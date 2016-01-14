実際の制作者：

dXerof

このインディケータは、1ヶ月、1週間または1日の動きを示すローソク足をベースにしています。

1日のローソク足をベースにした:

1週間のローソク足をベースにした:

1ヶ月のローソク足をベースにした:





推奨：