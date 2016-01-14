無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Candle SnR - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1200
実際の制作者：
dXerof
このインディケータは、1ヶ月、1週間または1日の動きを示すローソク足をベースにしています。
1日のローソク足をベースにした:
1週間のローソク足をベースにした:
1ヶ月のローソク足をベースにした:
推奨：
- どんな通貨ペアでも使用できます。
- グラフH1は1日のローソク足をベースにしています。
- グラフH4は1週間のローソク足をベースにしています。
- グラフD1は1ヶ月のローソク足をベースにしています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14106
