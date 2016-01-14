コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Candle SnR - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1200
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

dXerof

このインディケータは、1ヶ月、1週間または1日の動きを示すローソク足をベースにしています。

1日のローソク足をベースにした:

1日のSnR

1週間のローソク足をベースにした:

1週間のsnr

1ヶ月のローソク足をベースにした:


1ヶ月のsnr

推奨：

  • どんな通貨ペアでも使用できます。
  • グラフH1は1日のローソク足をベースにしています。
  • グラフH4は1週間のローソク足をベースにしています。
  • グラフD1は1ヶ月のローソク足をベースにしています。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14106

AutoSLTP AutoSLTP

決済指値注文および決済逆指値注文を発注させるエキスパートアドバイザです。

Millenium Code Millenium Code

このプログラムは、Milleniumという簡単な自動売買システムの基準バージョンを表しています。

Singleton Example Singleton Example

機能しているSingletonパターンのコードの例です。プログラム中に Singletonクラスのインスタンスが1つしか存在できません。

Cidomo_v.1 Cidomo_v.1

このエキスパートアドバイザは、価格が前のローソク足の高値を超える、または前のローソク足の安値を割ることに対して指値注文を発注します。