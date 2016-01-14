機能しているSingletonパターンのコードの例です。このポストでは、機能しているSingletonパターンのコードの例をご紹介しています。プログラム中に Singletonクラスのインスタンスが1つしか存在できません。それは、オブジェクトのコンストラクタ、代入演算子、またはコピーコンストラクタが閉じられるからです。

バックテスト中、オブジェクトにはコピーが1つしか含まれないという原理が分かりました。エキスパートアドバイザがSingletonパターンを使用しなければならないほど大きくなることを疑います。ただし、オブジェクトタイプの指定を明らかにしたいと思います。あるプログラマはSingletonパターンに大反対ですけど、コンパイラの新技術はSingletonパターンの利用を簡単にすると思います。いままで誰かが機能しているSingletonパターンのコードの例を出したことはありません。Code Baseにはプライベート静的変数が利用不可能なときから残った例の1つしか見つかれませんでした。ここで出されます。

ご質問やコメントがあればよろしくお願いします。