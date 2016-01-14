コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Singleton Example - MetaTrader 4のためのエキスパート

LukeB | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
917
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

機能しているSingletonパターンのコードの例です。このポストでは、機能しているSingletonパターンのコードの例をご紹介しています。プログラム中に Singletonクラスのインスタンスが1つしか存在できません。それは、オブジェクトのコンストラクタ、代入演算子、またはコピーコンストラクタが閉じられるからです。

バックテスト中、オブジェクトにはコピーが1つしか含まれないという原理が分かりました。エキスパートアドバイザがSingletonパターンを使用しなければならないほど大きくなることを疑います。ただし、オブジェクトタイプの指定を明らかにしたいと思います。あるプログラマはSingletonパターンに大反対ですけど、コンパイラの新技術はSingletonパターンの利用を簡単にすると思います。いままで誰かが機能しているSingletonパターンのコードの例を出したことはありません。Code Baseにはプライベート静的変数が利用不可能なときから残った例の1つしか見つかれませんでした。ここで出されます。

ご質問やコメントがあればよろしくお願いします。

機能しているSingletonパターンのコードの例

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14220

Candle SnR Candle SnR

Candle SnRとは、始値・高値・安値・終値のローソク足の4本値に基づいたインディケータS&Rです。

AutoSLTP AutoSLTP

決済指値注文および決済逆指値注文を発注させるエキスパートアドバイザです。

Cidomo_v.1 Cidomo_v.1

このエキスパートアドバイザは、価格が前のローソク足の高値を超える、または前のローソク足の安値を割ることに対して指値注文を発注します。

Close At Time Close At Time

Close At Timeとは、未決済ポジションを閉じたり、指値注文を削除するエキスパートアドバイザです。また、シンボル、マジックナンバーやチケット番号などによってどうやって注文やポジションを決済するか選択できます。