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Индикаторы

Candle SnR - индикатор для MetaTrader 4

Siti Latifah
Siti Latifah

Siti Latifah

4.8 (306)
Mql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
3 продукта 8 кодов 5 тем 207 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
6094
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

dXerof

Индикатор S&R основывается на дневных, недельных, месячных свечах.

Основанный на дневной свече:

дневная свеча SnR

Основанный на недельной свече:

недельный snr

Основанный на месячной свече:


месячный snr

Рекомендации:

  • Можно использовать на всех валютных парах.
  • График H1 построен на дневных свечах.
  • График H4 построен на недельных свечах.
  • График D1 построен на месячных свечах.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14106

AutoSLTP AutoSLTP

Этот советник помогает вам устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Millenium Code Millenium Code

Эта программа - базовая версия оригинального кода относительно простой системы Millenium.

Singleton Example Singleton Example

Пример кода работающего синглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях.

Cidomo_v.1 Cidomo_v.1

Стратегия этого советника — выставление отложенных ордеров на дневной пробой максимумов и минимумов предыдущего дня.