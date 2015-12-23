Этот советник помогает вам устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.

Пример кода работающего синглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях.

Стратегия этого советника — выставление отложенных ордеров на дневной пробой максимумов и минимумов предыдущего дня.