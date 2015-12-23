Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Candle SnR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6094
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
dXerof
Индикатор S&R основывается на дневных, недельных, месячных свечах.
Основанный на дневной свече:
Основанный на недельной свече:
Основанный на месячной свече:
Рекомендации:
- Можно использовать на всех валютных парах.
- График H1 построен на дневных свечах.
- График H4 построен на недельных свечах.
- График D1 построен на месячных свечах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/14106
AutoSLTP
Этот советник помогает вам устанавливать стоп-лосс и тейк-профит.Millenium Code
Эта программа - базовая версия оригинального кода относительно простой системы Millenium.
Singleton Example
Пример кода работающего синглтона. Свойство синглтона объект получает, если для него задается невозможность существовать в нескольких копиях.Cidomo_v.1
Стратегия этого советника — выставление отложенных ордеров на дневной пробой максимумов и минимумов предыдущего дня.