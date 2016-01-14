コードベースセクション
エキスパート

Cidomo_v.1 - MetaTrader 4のためのエキスパート

Faisal Rahman | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1041
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Theclai

このエキスパートアドバイザは、価格が前のローソク足の高値を超える、または前のローソク足の安値を割ることに対して指値注文を発注します。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14264

