それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
Cidomo_v.1 - MetaTrader 4のためのエキスパート
実際の制作者：
Theclai
このエキスパートアドバイザは、価格が前のローソク足の高値を超える、または前のローソク足の安値を割ることに対して指値注文を発注します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14264
