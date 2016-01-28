私たちのファンページに参加してください
エクセルで統計データ分析を行うために使えるヒートマップを軸にしたCSV形式のデータヒストリアン - MetaTrader 4のためのスクリプト
- 1203
お取引にもっと有利な時間帯を知りたいでしょうか？このスクリプトは、取引履歴からエクセルに変換可能なCSV形式のファイルを作成し、自分の取引の傾向を取引履歴に基づいて分析させます。
ご注文に関するすべての情報が含まれます。日付順に並べ替えられたデータがMetaTraderのネイティブ形式、またはエクセルのxls形式で保存されます。
また、ヒートマップをベースにした分析が可能です。日を0～6の数字で表示し、時間帯を0～95の数字で表示します。
デフォルトでヒートマップは1時間の4分の1ごとを考慮します。このように、24時間が96の時間帯に分けられます。あらゆる時間帯に行われる取引は、時間帯によって番号が違います。これは、エクセル分析を簡単に分かりやすくします。
スクリプトファイルは<terminal_data_folder>/MQL4/Filesフォルダに保存されます。また、このファイルを専用FTPサーバにアップロードしたいと思います。
注意：履歴期間を過去3ヶ月間に設定すると、スクリプトは3ヶ月間の取引履歴の収集を実施します。履歴を全て分析したい場合、履歴のフィルタリングを解除してください。
スクリプトを稼動させたいチャート上にドラッグ＆ドロップします。スクリプトはファイルが作成されていることを確認します。:
ファイルの場所を確認して、これを分析できます。
エクセルを使ってテーブルを作りたい場合、テキストを列単位で分割しなければなりません。
文字列型への変換はエクセルで分析を行わせます。:
その後で、ピボットテーブルレポートを作成できます。
Insert Pivotウィザードをお使いください。：
データ属性をご選択ください。
CSVファイルをEXCELに変換を表すスクリーンショットは添付のZIPファイルをご覧ください。
