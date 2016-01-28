コードベースセクション
エクセルで統計データ分析を行うために使えるヒートマップを軸にしたCSV形式のデータヒストリアン - MetaTrader 4のためのスクリプト

お取引にもっと有利な時間帯を知りたいでしょうか？このスクリプトは、取引履歴からエクセルに変換可能なCSV形式のファイルを作成し、自分の取引の傾向を取引履歴に基づいて分析させます。

ご注文に関するすべての情報が含まれます。日付順に並べ替えられたデータがMetaTraderのネイティブ形式、またはエクセルのxls形式で保存されます。

また、ヒートマップをベースにした分析が可能です。日を0～6の数字で表示し、時間帯を0～95の数字で表示します。

デフォルトでヒートマップは1時間の4分の1ごとを考慮します。このように、24時間が96の時間帯に分けられます。あらゆる時間帯に行われる取引は、時間帯によって番号が違います。これは、エクセル分析を簡単に分かりやすくします。

スクリプトファイルは<terminal_data_folder>/MQL4/Filesフォルダに保存されます。また、このファイルを専用FTPサーバにアップロードしたいと思います。

注意：履歴期間を過去3ヶ月間に設定すると、スクリプトは3ヶ月間の取引履歴の収集を実施します。履歴を全て分析したい場合、履歴のフィルタリングを解除してください。

スクリプトを稼動させたいチャート上にドラッグ＆ドロップします。スクリプトはファイルが作成されていることを確認します。:

ファイルの場所を確認して、これを分析できます。

CSVデータがセミコロン(' ; ')で分割されます。


エクセルを使ってテーブルを作りたい場合、テキストを列単位で分割しなければなりません。

TextToColumnsメソッドをお使いください。データがセミコロンのみで分割されます。


文字列型への変換はエクセルで分析を行わせます。:

もとのデータがリサイズされます。


その後で、ピボットテーブルレポートを作成できます。

ピボットテーブル


Insert Pivotウィザードをお使いください。：

初期値のままでお使いください。


データ属性をご選択ください。

ピボットテーブルレポートは毎回データを集めるためにヒートマップを使うことができます。


CSVファイルをEXCELに変換を表すスクリーンショットは添付のZIPファイルをご覧ください。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13885

