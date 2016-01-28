実際の制作者：

Inovance - https://www.inovancetech.com/



シグナルに新規トレール注文を追加します。すなわち、買いポジションに対する前提条件が発生する場合、LongRule()関数は1を返し、売りポジションに対する前提条件が発生する場合、ShortRule()関数は-1を返します。トレーリングストップまでの距離をピップスで設定することが可能です。

各ティックごとにトレーリングストップの位置合わせが行われます。

推奨：