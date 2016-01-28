コードベースセクション
エキスパート

Basic Trailing Stop - MetaTrader 4のためのエキスパート

Inovance | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1914
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Inovance - https://www.inovancetech.com/

シグナルに新規トレール注文を追加します。すなわち、買いポジションに対する前提条件が発生する場合、LongRule()関数は1を返し、売りポジションに対する前提条件が発生する場合、ShortRule()関数は-1を返します。トレーリングストップまでの距離をピップスで設定することが可能です。

各ティックごとにトレーリングストップの位置合わせが行われます。

トレーリングストップのパラメータ

推奨：

  • 4-5桁の引用符で正確に動作します。
  • まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
  • トレーリングストップ以外のアルゴリズムがありません。
  • 使用例が上記の画像から見られます。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13906

