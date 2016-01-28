無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Basic Trailing Stop - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1914
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Inovance - https://www.inovancetech.com/
シグナルに新規トレール注文を追加します。すなわち、買いポジションに対する前提条件が発生する場合、LongRule()関数は1を返し、売りポジションに対する前提条件が発生する場合、ShortRule()関数は-1を返します。トレーリングストップまでの距離をピップスで設定することが可能です。
各ティックごとにトレーリングストップの位置合わせが行われます。
推奨：
- 4-5桁の引用符で正確に動作します。
- まず最初に、デモ口座でバックテストすることをおすすめします。
- トレーリングストップ以外のアルゴリズムがありません。
- 使用例が上記の画像から見られます。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13906
MT4から口座への接続(MT4 Build 880でテストが行われた)
MT4から口座へ接続させるMQL4ライブラリです。Custom Bollinger Bands
選択可能な移動平均線の方式や適用できる価格などを持つボリンジャーバンド
即時処理
即時に有利な注文や全注文などを一括決済するボタンです。利益と損失による通貨ペアのポジション決済
このEAは、通貨ペアの売りポジション・買いポジションごとに一括で決済することができます。ストップロスを巻き込むために、これを使用できます。