ディスクリプション:

このインジケーターはクリックイベントが発生した時に４つのプライスヒストグラムを表示します。

開発時のチェック用に個人的に作成したものですがシェアしました。

変更履歴 (2015-07-03):

v 1.01

InpCalcTime が反映しないバグを修正しました。

BinRangeScale を 6 から 4 に変更しました。

v 1.02

大きな不具合が見つかりました。こちらのバージョンを使用してください。

before: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange* 8 ,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange* 8 ,mt_period); after: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period); ... 私の馬鹿げた間違い.





ディスプレイ:

レッド — 1日の ヒストグラム(5分足を使用).

ゴールド — 短期のヒストグラム(5分足を使用).

ピンク — 中期のヒストグラム (30分足を使用).

ブルー — 長期のヒストグラム (30分足を使用).

こちらが新しいバージョンです（V1.02）

こちらは古いバージョンです(v1.00)

設定: