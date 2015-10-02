無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Flag and Pennant patterns - MetaTrader 4のためのインディケータ
ディスクリプション：
このインジケーターは フラッグとペナントパターンを表示します。
これらのチャートパターンはトレンドの継続サインを表します。 一般的に大きな値動きの後で、トレンドを継続する前に「息抜き」を取ると言われています。
トレンド検出には回帰直線を使用しています。「休止中」の検出にはチャネルを使用しています。
ディスプレイ:
- 青ライン — フラッグ;
- 緑ライン — ペナント.
設定:
