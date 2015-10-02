ディスクリプション：

このインジケーターは フラッグとペナントパターンを表示します。

これらのチャートパターンはトレンドの継続サインを表します。 一般的に大きな値動きの後で、トレンドを継続する前に「息抜き」を取ると言われています。

トレンド検出には回帰直線を使用しています。「休止中」の検出にはチャネルを使用しています。

ディスプレイ:

青ライン — フラッグ;

緑ライン — ペナント.

設定: