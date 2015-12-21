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Daily Break Point - эксперт для MetaTrader 4
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Стратегия хорошо работает на таймфрейме H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.
Дистанция до точки пробоя в пунктах указывается на первом баре после открытия дневной позиции с помощью значения BreakPoint, которое настраивается в параметрах.
Условия стратегии:
- SELL если предыдущий бар выглядел "по-медвежьи" и пробил значение параметра BreakPoint.
- BUY если предыдущий бар выглядел "по-бычьи" и пробил значение параметра BreakPoint.
- Усреднение.
- Трейлинг.
Параметры
Описание параметров:
- BreakPoint — дистанция в пунктах до пробоя.
- MinSizePrevBarForBreak — ордер будет исполняться, если параметры (iOpen и iClose) предыдущего бара имеют минимальный объем 5.
- MaxSizePrevBarForBreak — ордер будет исполняться, если параметры (iOpen и iClose) предыдущего бара не больше, чем это значение.
- MaxOrderAtOnceTime — если мы выставили, к примеру, значение "2", то на каждую точку пробоя будут открыты два ордера.
Пример BUY после пробоя точки.
Если мы установили точку пробоя на 20, а позиция открытия дня 0,6924, то ордер Buy должен открыться, если последний бар пробивает [Open Day Point + BreakPoint] со значением 0.6944. Изучите приложенный скриншот.
Рекомендации:
- Пожалуйста, протестируйте сначала на демо-аккаунте.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13821
Строит индикатор Step Channel на основе волатильности.Закрытие всех ордеров по текущему символу
Советник демонстрирует кнопку, при нажатии на которую закрываются все ордера по текущему графику.
Управление капиталом/ Точка разворота/ Дневное открытие/ Уровни поддержки и сопротивления/ Сетка/ Информация обо всех настройках/ Индикатор тенденцийАрхив исторических данных в CSV с тепловой картой для анализа в Excel
Cкрипт создает файл .CSV с историей ваших ордеров. Его можно импортировать в Excel и анализировать с использованием тепловой карты.