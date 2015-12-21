Стратегия хорошо работает на таймфрейме H1. Советник будет исполняться на новом баре, если последний бар был пробит через установленную нами точку.

Дистанция до точки пробоя в пунктах указывается на первом баре после открытия дневной позиции с помощью значения BreakPoint, которое настраивается в параметрах.

Условия стратегии:

SELL если предыдущий бар выглядел "по-медвежьи" и пробил значение параметра BreakPoint.

если предыдущий бар выглядел "по-медвежьи" и пробил значение параметра BreakPoint. BUY если предыдущий бар выглядел "по-бычьи" и пробил значение параметра BreakPoint.

если предыдущий бар выглядел "по-бычьи" и пробил значение параметра BreakPoint. Усреднение.

Трейлинг.





Параметры

Описание параметров:

BreakPoint — дистанция в пунктах до пробоя.

MinSizePrevBarForBreak — ордер будет исполняться, если параметры (iOpen и iClose) предыдущего бара имеют минимальный объем 5.

MaxSizePrevBarForBreak — ордер будет исполняться, если параметры (iOpen и iClose) предыдущего бара не больше, чем это значение.

MaxOrderAtOnceTime — если мы выставили, к примеру, значение "2", то на каждую точку пробоя будут открыты два ордера.

Пример BUY после пробоя точки.

Если мы установили точку пробоя на 20, а позиция открытия дня 0,6924, то ордер Buy должен открыться, если последний бар пробивает [Open Day Point + BreakPoint] со значением 0.6944. Изучите приложенный скриншот.

Рекомендации: