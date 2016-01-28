コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Histogram Blanket - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1196
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインディケータは、安値から高値までの価格差を表示します。トレーダーは普通にローソクの本体を強調しますが、ローソクの影に気にしません。ただし、新しい視点から見ると、全体像を把握することができます。これは、チャートを新しい視点で評価させるツールです。

パラメータ:

extern color   ColorBull=clrGreen;              //上昇トレンドラインの色 
extern color   ColorBear=clrRed;   		//下降トレンドラインの色

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13723

