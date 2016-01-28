無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Histogram Blanket - MetaTrader 4のためのインディケータ
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください
このインディケータは、安値から高値までの価格差を表示します。トレーダーは普通にローソクの本体を強調しますが、ローソクの影に気にしません。ただし、新しい視点から見ると、全体像を把握することができます。これは、チャートを新しい視点で評価させるツールです。
パラメータ:
extern color ColorBull=clrGreen; //上昇トレンドラインの色 extern color ColorBear=clrRed; //下降トレンドラインの色
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13723
