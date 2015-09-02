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Индикаторы

i-SpectrAnalysis_WPR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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(18)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

klot

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Larry Williams' Percent Range путем фильтрации гармоник большего порядка.

Данный подход можно применять для сглаживания показаний любых индикаторов. Основное преимущество метода — практическое отсутствие задержки.

Входные параметры индикатора:

input uint   ForcePeriod=13;
input  ENUM_MA_METHOD   MAType=MODE_EMA;
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Объем
input uint N = 7;   // Длина ряда
input uint SS = 20; // Коэффициент сглаживания
input int Shift=0;  // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

где:

  • N — задает длину ряда (степень двойки);
  • SS — коэффициент сглаживания в получившемся спектре обнуляет частоты свыше установленного значения. SS не может быть больше, чем 2^N. При SS = 2^N полностью повторяется ряд WPR.

Для работы индикатора требуется библиотека https://www.mql5.com/ru/code/7000.

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_WPR

Рис.1. Индикатор i-SpectrAnalysis_WPR

i-SpectrAnalysis_Chaikin i-SpectrAnalysis_Chaikin

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Chaikin Oscillator путем фильтрации гармоник большего порядка.

i-SpectrAnalysis_MA_Cloud i-SpectrAnalysis_MA_Cloud

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора скользящего среднего путем фильтрации гармоник большего порядка.

Force_3HTF Force_3HTF

Три индикатора Force Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

i-SpectrAnalysis_BearsPower i-SpectrAnalysis_BearsPower

Индикатор является примером сглаживания временного ряда индикатора Bears Power путем фильтрации гармоник большего порядка.