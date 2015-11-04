请观看如何免费下载自动交易
i-SpectrAnalysis_WPR - MetaTrader 5脚本
真实作者:
klot
此指标是 WPR 指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。
您可以使用此方法对任何指标的输出进行平滑处理。这种方法的主要优点是几乎零延迟。
指标输入参数:
input uint ForcePeriod=13; input ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_EMA; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 input uint N = 7; // 序列长度 input uint SS = 20; // 平滑系数 input int Shift=0; // 水平偏移柱线数
此处:
- N — 设置序列长度 (二的指数);
- SS — 结果频谱超过所设频率值时的平滑系数。SS 不能大于 2^N。如果 SS = 2^N, 则 WPR 序列是重复的。
此指标需要以下程序库: https://www.mql5.com/zh/code/7000。
图例.1. i-SpectrAnalysis_WPR 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13757
i-SpectrAnalysis_Chaikin
此指标是 Chaikin 振荡器指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。i-SpectrAnalysis_DeMarker
此指标是 DeMarker 指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。
Force_3HTF
在同一图表中显示三条不同周期的力度指数指标。i-SpectrAnalysis_BearsPower
此指标是空头力度指标时间序列平滑处理的一个例子, 即对高阶谐波进行滤波。