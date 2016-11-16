コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-SpectrAnalysis_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：klot


この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって デマーカ 指標の時系列を平滑化する例です。

この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。


input uint DeMarkerPeriod=14;
input uint N = 7;   // シリーズの長さ
input uint SS = 20; // 平滑化係数
input int Shift=0;  // バー単位での指標の横シフト

ここで

  • N — シリーズの長さ（2の累乗）
  • SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、デマーカシリーズは反復されます。

この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。


図1　i-SpectrAnalysis_DeMarker指標

