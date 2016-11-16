無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：klot
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによって デマーカ 指標の時系列を平滑化する例です。
この方法を使用して指標の出力を平滑化することができます。この方法の主な利点は、遅延の欠如です。
input uint DeMarkerPeriod=14; input uint N = 7; // シリーズの長さ input uint SS = 20; // 平滑化係数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
ここで
- N — シリーズの長さ（2の累乗）
- SS - 得られたスペクトルにおける平滑化係数は設定値を超える周波数比をゼロにします。SSは2^Nを超えることができません。SS = 2^Nの場合、デマーカシリーズは反復されます。
この指標はhttps://www.mql5.com/ru/code/7000ライブラリを必要とします。
図1 i-SpectrAnalysis_DeMarker指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13752
i-SpectrAnalysis_AD
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってAccumulation/Distribution指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_OBV
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってOn Balance Volume指標の時系列を平滑化する例です。
i-SpectrAnalysis_Chaikin
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってチャイキンオシレータ指標の時系列を平滑化する例です。i-SpectrAnalysis_WPR
この指標は、高次高調波をフィルタリングことによってLarry Williams' Percent Range指標の時系列を平滑化する例です。