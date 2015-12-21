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Индикаторы

ATR 3 LWMA - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5802
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA. Он разработан для определения периодов низкой волатильности.

Обновления (05/09/2015):

  • v 1.01 — исправлены небольшие ошибки.

Отображение:

  • Красная линия показывает сигнальный период ATR LWMA.
  • Голубая линия показывает быстрый период ATR LWMA;
  • Синяя линия показывает медленный период ATR LWMA.

ATR_3_LWMA

Настройки:

Настройки индикатора ATR 3 LWMA

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13739

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