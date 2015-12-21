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ATR 3 LWMA - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA. Он разработан для определения периодов низкой волатильности.
Обновления (05/09/2015):
- v 1.01 — исправлены небольшие ошибки.
Отображение:
- Красная линия показывает сигнальный период ATR LWMA.
- Голубая линия показывает быстрый период ATR LWMA;
- Синяя линия показывает медленный период ATR LWMA.
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13739
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