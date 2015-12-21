ATR_3_LWMA

Библиотека помогает управлять подключением MetaTrader 4 к базе данных MySQL. Исправляет проблемы с распределением памяти и снимает проблемы с оригинальной библиотекой.

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.

Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.