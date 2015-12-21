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Auto MM - скрипт для MetaTrader 4
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Скрипт помогает вычислить размер лота для открытия позиции. Вам необходимо ввести параметры риска и стоп-лосс.
Входные параметры:
- OPBUY=False — установите true для входа в позицию
- OPBUY=False — установите true для входа в позицию
- Risk=10 — максимальный убыток до достижения стоп-лосса, в процентах
- SL=20 — здесь выставлены 20 пипсов (4 знака) или 200 пунктов (5 знаков)
- Jumlah_OP=2 — количество ордеров, которое вы можете открыть на позицию
- TakeProfit=20 — здесь выставлены 20 пипсов (4 знака) или 200 пунктов (5 знаков)
- CloseALL=False — установите true, если вы хотите закрыть все ордера
- MagicNumber=333 — "магический номер" ордера
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13593
Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш"
Этот простой индикатор изменяет таймфреймы на текущем графике с помощью нажатия горячих клавиш.PriceHistogram Channel
Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.
Personal Assistant
Personal Assistant предоставляет ключевую информацию для принятия инвестиционных решений и исполняет ваши ордера.BSI Trend and Channel
Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).