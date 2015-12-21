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Auto MM - скрипт для MetaTrader 4

Siti Latifah
Siti Latifah

Siti Latifah

4.8 (306)
Mql4 / Mql5 programmer (EA,Indicator,Scripts)
Experience in forex for 15 more years
3 продукта 8 кодов 5 тем 207 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5836
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Скрипт помогает вычислить размер лота для открытия позиции. Вам необходимо ввести параметры риска и стоп-лосс.

Входные параметры:

  • OPBUY=False — установите true для входа в позицию
  • OPBUY=False — установите true для входа в позицию
  • Risk=10 — максимальный убыток до достижения стоп-лосса, в процентах
  • SL=20 — здесь выставлены 20 пипсов (4 знака) или 200 пунктов (5 знаков)
  • Jumlah_OP=2 — количество ордеров, которое вы можете открыть на позицию
  • TakeProfit=20 — здесь выставлены 20 пипсов (4 знака) или 200 пунктов (5 знаков)
  • CloseALL=False — установите true, если вы хотите закрыть все ордера
  • MagicNumber=333 — "магический номер" ордера

Auto MMС

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13593

Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш" Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш"

Этот простой индикатор изменяет таймфреймы на текущем графике с помощью нажатия горячих клавиш.

PriceHistogram Channel PriceHistogram Channel

Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.

Personal Assistant Personal Assistant

Personal Assistant предоставляет ключевую информацию для принятия инвестиционных решений и исполняет ваши ордера.

BSI Trend and Channel BSI Trend and Channel

Индикатор показывает линии тренда или каналы с использованием индикатора BSI (индикатора силы отскока).