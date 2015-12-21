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Индикаторы

PriceHistogram Channel - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
4746
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.

Отображение:

  • красная линия - вершина гистограммы;
  • заштрихованная область — место нахождения 60% совершенных сделок;
  • пунктирная линия — место нахождения 90% совершенных сделок;
  • голубая линия — остальные пики (1-3 линии).

price histgram channel

C ценовой гистограммой:

C ценовой гистограммой:

Настройки:

Настройки индикатора PriceHistogram Channel

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13585

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