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PriceHistogram Channel - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.
Отображение:
- красная линия - вершина гистограммы;
- заштрихованная область — место нахождения 60% совершенных сделок;
- пунктирная линия — место нахождения 90% совершенных сделок;
- голубая линия — остальные пики (1-3 линии).
C ценовой гистограммой:
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13585
DXWeekSnR
Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.PriceHistogram OnClick Event
Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.
Изменение таймфреймов с помощью "горячих клавиш"
Этот простой индикатор изменяет таймфреймы на текущем графике с помощью нажатия горячих клавиш.Auto MM
Скрипт помогает вычислить размер лота для открытия позиции.