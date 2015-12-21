Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PriceHistogram OnClick Event - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3759
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.
Сделан для проверки во время разработки, но выделен в отдельный продукт.
Обновления (30/07/2015):
v 1.01
- Исправлена ошибка входного параметра InpCalcTime.
- Изменено значение переменной BinRangeScale с 6 до 4.
v 1.02
- Найдена серьезная ошибка. Обратите внимание.
Было: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,mt_period); Стало: calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period); calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period); Ошибка довольно глупая, но уже исправлена.
Отображение:
- Красный — 1-дневная гистограмма (используется таймфрейм M5).
- Золотистый — краткосрочная гистограмма (используется таймфрейм M5).
- Розовый — среднесрочная гистограмма (используется таймфрейм M30).
- Синий — долгосрочная гистограмма (используется таймфрейм M30).
Новая версия (v1.02)
Старая версия(v1.00)
Настройки:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13540
News Hour Trade
Советник разработан для трейдинга на новостях по времени (от вас нужно только установить время).Triangular MA
Отображает треугольное скользящее среднее на графике.
DXWeekSnR
Индикатор уровней поддержки и сопротивления, основанный на ценах OHLC недельной свечи.PriceHistogram Channel
Индикатор показывает каналы с использованием ценовой гистограммы.