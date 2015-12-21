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Индикаторы

PriceHistogram OnClick Event - индикатор для MetaTrader 4

fxborg
fxborg

fxborg

16 кодов 15 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
3759
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор показывает четыре ценовых гистограммы, когда происходит событие щелчка мыши на графике.

Сделан для проверки во время разработки, но выделен в отдельный продукт.

Обновления (30/07/2015):

v 1.01

  • Исправлена ошибка входного параметра InpCalcTime.
  • Изменено значение переменной BinRangeScale с 6 до 4.

v 1.02

  • Найдена серьезная ошибка. Обратите внимание.
Было:
   calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,lt_period);
   calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*8,mt_period);

Стало:
   calc_histgram(lt_vh,lt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,lt_period);
   calc_histgram(mt_vh,mt_vhZO,m30high,m30low,m30vol,offset,limit,InpBinRange*BinRangeScale,mt_period);

Ошибка довольно глупая, но уже исправлена.

Отображение:

  • Красный — 1-дневная гистограмма (используется таймфрейм M5).
  • Золотистый — краткосрочная гистограмма (используется таймфрейм M5).
  • Розовый — среднесрочная гистограмма (используется таймфрейм M30).
  • Синий — долгосрочная гистограмма (используется таймфрейм M30).

Новая версия (v1.02)

PriceHistogram OnClick v1.02

Старая версия(v1.00)

PriceHistogram OnClick

Настройки:

Настройки индикатора PriceHistogram OnClick

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13540

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