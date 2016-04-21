Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ExpMartin - Experte für den MetaTrader 4
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der ExpMartin EA handelt nach dem Prinzip des Martingale: Wenn ein Auftrag mit Stoploss geschlossen wurde, wird der nächste Auftrag vom entgegengesetzten Typ mit einer erhöhten Losgröße sein.
Einstellungen:
- Lots = 0.1 — Startlots.
- Factor = 2.0 — Lotfaktor für die nächste Ausführung.
- Limit = 5 — Limitierungsnummer für die Multiplikation der Lots.
Stoploss und Takeprofit sind virtuell.
- StopLoss = 100 — Stoplosslevel.
- TakeProfit = 100 — Takeprofitlevel.
- StartType = 0 — Typ der Startposition, 0-BUY 1-SELL zu starten.
- Magic = 1000 — individuelle Nummer des Expert Advisor.
