DayStochastic - MetaTrader 4のためのインディケータ

DayStochasticとは、期間が自動的に現在の日付のバーで計算されるStochasticインディケータです。

21の時間軸: M1-D1初起動するときに、時間を設定しなければなりません。

DayStochastic

アドバイス：

  • デイトレードで使用するおすすめです。

