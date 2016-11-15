コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ColorMaRsi-Trigger_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
738
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorMaRsi-Trigger指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はColorMaRsi-Trigger.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　ColorMaRsi-Trigger_HTF指標

図1　ColorMaRsi-Trigger_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13380

