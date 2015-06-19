Канальный индикатор, строит канал линейной регрессии. Сначала индикатор проводит трендовую линию между двумя точками, затем уже на ее основе строит канал из двух параллельных линий, которые будут находиться на одинаковом расстоянии от линии регрессии. Расстояние от линии регрессии до линии канала зависит от величины максимального отклонения цены закрытия от средней линии. Если цена доходит до границы канала или, что еще лучше, пересекает его, то ждите разворота тренда.

Индикатор неплохо себя зарекомендовал на старших таймфреймах.