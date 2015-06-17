Советник Heiken Ashi Naive основан на системе свечевых графиков Heiken Ashi и использует одноименный стандартный индикатор. «Наивность» применяемой торговой системы заключается в том, что она интерпретирует только две последние свечи Heiken Ashi, а не применяет какой-то сложный анализ фигур. Единственное «но» — советник торгует против предполагаемого направления тренда, подтвержденного текущим состоянием свечей.

Самое большое преимущество советника в том, что у него нет входных параметров, которые можно было бы оптимизировать или «подгонять» под предыдущие данные. Для улучшенного управления средствами можно включить расчет размера позиций, основанный на индикаторе ATR.

Правила расчета

Следующие правила используются для расчета уровней свечей Heiken Ashi:

Открытие_ХА = (предыдущее Открытие_ХА + предыдущее Закрытие_ХА) / 2

Закрытие_ХА = мин(Минимум, Открытие_ХА, Закрытие_ХА)

Максимум_ХА = макс(Максимум, Открытие_ХА, Закрытие_ХА)

Минимум_ХА = (Открытие + Максимум + Минимум + Закрытие) / 4

где:

Открытие_ХА, Максимум_ХА, Минимум_ХА и Закрытие_ХА — уровни свечей Heiken Ashi.

Открытие, Максимум, Минимум и Закрытие — уровни обычных свечей.

Уровни самой первой свечи Heiken Ashi равны соответствующим уровням исходной простой свечи.

Торговая стратегия:

Heiken Ashi Naive использует довольно простой, но не совсем очевидный, метод торговли.

Используются следующие сигналы на вход:

Продать, если последняя законченная свеча Heiken Ashi — бычья, ее тело длиннее тела предыдущей свечи, предыдущая свеча — тоже бычья и последняя свеча не имеет нижней тени.

Купить, если последняя законченная свеча Heiken Ashi — медвежья, ее тело длиннее тела предыдущей свечи, предыдущая свеча — тоже медвежья и последняя свеча не имеет верхней тени.

Если на момент появления сигнала существует открытая позиция в противоположном направлении, она закрывается. Если позиция в том же направлении, что и сигнал, последний игнорируется.

Следующие сигналы на выход используются, чтобы закрывать сделки до появления новых входных сигналов:

Выйти из короткой позиции, если последняя законченная свеча Heiken Ashi — медвежья, предыдущая свеча — тоже медвежья и последняя свеча не имеет верхней тени.

Выйти из длинной позиции, если последняя законченная свеча Heiken Ashi — бычья, предыдущая свеча — тоже бычья и последняя свеча не имеет нижней тени.

Как вы видите, советник использует обратную логику в своей торговой стратегии. Он покупает, когда система указывает на достаточно сильный медвежий тренд, и продает, когда активно бычье ралли по Heiken Ashi. Суть в том, чтобы пытаться угадать момент разворота как можно раньше.

Входные параметры:

Управление средствами

Lots (по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда MM = false .

(по умолчанию = 0.1) — базовый фиксированный размер позиции. Используется, когда = . MM (по умолчанию = false) — если true , будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR.

(по умолчанию = false) — если , будет использоваться расчет позиции, основанный на индикаторе ATR. ATR_Period (по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда MM = true .

(по умолчанию = 20) — период индикатора ATR, который используется для расчета размера позиции. Работает только когда = . ATR_Multiplier (по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда MM = true .

(по умолчанию = 1) — множитель, на значение которого умножается полученное значение индикатора ATR. Работает только когда = . Risk (по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда MM = true . Этот параметр игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true .

(по умолчанию = 2) — допуск риска в виде процентов от баланса/средств на торговом счете. Работает только когда = . Этот параметр игнорируется, если = . FixedBalance (по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если MM = true .

(по умолчанию = 0) — если равен ненулевому значению, то будет использоваться вместо текущего баланса/средств счета при расчете размера позиции. Работает только если = . MoneyRisk (по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если MM = true . Требует установки UseMoneyInsteadOfPercentage равным true .

(по умолчанию = 0) — допуск риска в валюте счета. Работает только если = . Требует установки равным . UseMoneyInsteadOfPercentage (по умолчанию = false) — если true , то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета ( MoneyRisk ) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета ( Risk ). Работает только если MM = true .

(по умолчанию = false) — если , то размер позиции рассчитывается на основании допустимого риска в валюте счета ( ) вместо процентных пунктов от баланса/средств счета ( ). Работает только если = . UseEquityInsteadOfBalance (по умолчанию = false) — если true , то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если MM = true . Игнорируется, если UseMoneyInsteadOfPercentage = true .

(по умолчанию = false) — если , то размер позиции рассчитывается на основании средств (equity), доступных на счете, вместо баланса счета. Работает только если = . Игнорируется, если = . LotDigits (по умолчанию = 2) — количество знаков после запятой, разрешенных вашим брокером при задании объема ордера. Например, если ваш брокер допускает торговлю микро-лотами (0,01), тогда этот параметр должен быть равен 2. Если ваш брокер разрешает только мини-лоты (0,1), то этот параметр должен быть установлен в 1. Требуется только если MM = true.

Разное