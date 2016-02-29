メインアイデア:

Achmad Hidayat氏によるブログの線運動量に関する記事を読んで猛烈に感動したので、この記事をベースにして簡単なインジケータを作成してみました。残念ながら、記事の完全版を読めなかったので、他の情報源を探すようになりました。http://study.com/academy/lesson/linear-momentum-definition-equation-and-examples.htmlに掲載されている線運動量に関する記事を書いてくれた、著者のSarah Friedl氏に感謝します。

線運動量:

運動量とは、初等的には物体の運動の状態を表す物理量です。計算式は以下の通りです。運動量=質量×速度。速度は方向のある速さだということは、もうわかるはずです。戦略: p=mv。ここで、p — 運動量、m — 質量（kg）、v — 速度（m/s）。

線運動量のアイデアをベースにしたMetaTrader用のカスタムインジケータ：

FXのために線運動量という用語がなぜ使用されるかというと、下記をご覧ください。