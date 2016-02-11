インディケータMoving Average (МА)の改良されたバージョンです。MAの期間の拡大 に基づいて遅延削除を行います。最初にこの方法については、マンフレッド・ドゥルシュナーによる記事「Gleitende Durchschnitte 3.0」で説明しました。ここで、λ = 2という条件を使用します。この条件は他よりも遅延を減らせます。λが2を越える場合、インディケータは通常のMAの指針に似ることになります。

入力パラメータ：

MA_Period (初期値は50) — 第3世代のMAの期間

MA_Method (初期値は1) — 移動平均法 (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA).

MA_Applied_Price (初期値は5) — 計算で使用される価格タイプ (0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED).

見たとおり、赤い線で表される第3世代のMAは通常の指数移動平均(EMA、青線)より遅延が少ないです。残念ながら、小さい遅延があるのでフォールスシグナルをすることがやむを得ません。通常のMAと同じように、トレンド方向を判断するためにこのインディケータを使用できます。