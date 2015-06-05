Продвинутая версия стандартного индикатора скользящей средней (МА), которая использует достаточно простую процедуру по уменьшению временного лага, основанную на увеличении периода скользящей средней. Метод был впервые описан Манфредом Дуршнером в его статье Gleitende Durchschnitte 3.0 (на немецком языке). Представленная здесь реализация использует λ = 2, что дает наилучший эффект снижения лага. Более высокая λ увеличивает схожесть с линией классической скользящей средней.

Входные параметры:

MA_Period (по умолчанию = 50) — период получаемой скользящей средней 3-го поколения.

MA_Method (по умолчанию = 1) — метод скользящей средней (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA).

MA_Applied_Price (по умолчанию = 5) — тип цены для расчета скользящей средней (0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED).

Как вы видите, скользящая средняя 3-го поколения (красная линия) демонстрирует меньший уровень лага по сравнению с обычной экспоненциальной скользящей средней (EMA, синяя линия) и быстрее реагирует на изменения цены. К несчастью, она все равно имеет некоторую задержку и может давать ложные сигналы. Этот индикатор можно использовать точно так же, как и стандартную скользящую среднюю — для определения текущего направления тренда.