3rd Generation Moving Average - Indikator für den MetaTrader 4
Ansichten:
- 1063
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Die erweiterte Version des Moving Average Standardindikators, die durchaus ein einfaches Verfahren verwendet, bei abnehmender zeitlicher Verzögerung basierend auf die Erhöhung der Moving Average Periode. Die Methode wurde zunächst in seinem Artikel Gleitende Durchschnitte 3.0 (auf Deutsch) von Manfred G. Dürschner beschrieben. Die vorgestellte Implementierung verwendet λ = 2, und damit die best mögliche Senkung der Verzögerung. Höhere λ erhöht die Ähnlichkeit mit dem klassischen gleitenden Durchschnitt.
Eingabeparameter:
- MA_Period (default = 50) — Periode der resultierenden dritte Generation gleitenden Durchschnitts.
- MA_Method (default = 1) — MA Methode (0 — SMA, 1 — EMA, 2 — SMMA, 3 — LWMA).
- MA_Applied_Price (default = 5) — Preistyp für die Berechnung (0 — PRICE_CLOSE, 1 — PRICE_OPEN, 2 — PRICE_HIGH, 3 — PRICE_LOW, 4 — PRICE_MEDIAN, 5 — PRICE_TYPICAL, 6 — PRICE_WEIGHTED).
Wie Sie sehen, die 3. Generation Moving Average (rote Linie) bietet etwas weniger Verzögerung als die konventionelle EMA (blaue Linie) und reagiert auf die Preisänderungen schneller. Leider einige Verzögerung hat es noch und kann auch falsche Signale erzeugen. Dieser Indikator kann genau wie ein herkömmlicher gleitender Durchschnitt angewandt werden - die Richtung des aktuellen Trends kann somit ermittelt verwendet werden.
