無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SuperTake - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 1360
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
EAのオペレーション原理: TP/SLを指定して買い注文を出して、SLでポジションを決済した場合、次の注文のTPは係数にTPを掛けたものに等しいです。
買い注文を決済した後でTP/SLを指定して売り注文を出して、SLでポジションを決済した場合、次の注文のTPは係数にTPを掛けたものに等しいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13121
Four_Screens
インディケータHeiken Ashiをベースにしたエキスパートアドバイザです。CM Orders Info
インディケータは、マジックナンバーと注文の利益率を表示します。
3rd Generation Moving Average
第3世代のMoving AverageCoppock
インディケータは、売りと買いのタイミングの長期的視点を表示します。