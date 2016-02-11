EAのオペレーション原理: TP/SLを指定して買い注文を出して、SLでポジションを決済した場合、次の注文のTPは係数にTPを掛けたものに等しいです。

買い注文を決済した後でTP/SLを指定して売り注文を出して、SLでポジションを決済した場合、次の注文のTPは係数にTPを掛けたものに等しいです。