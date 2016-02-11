私たちのファンページに参加してください
Four_Screens - MetaTrader 4のためのエキスパート
1つの通貨ペア(例えば、ユーロドルとか)の4つのチャート(5分足/15分足/30分足/1時間足)を開いて、取引を行います。各チャート上にインディケータHeiken Ashiをドラッグ&ドロップします。5分足に作成されたバーの読み取りを行い、他の時間軸に現在バーの読み取りを行います。
EAのオペレーション原理
売り注文:
全ての4つの時間軸でローソク足が赤くなる場合、売り注文を出します（20ポイントなど個定された決済指値と決済逆指値をしましょう）。決済指値が執行されて、ローソク足が赤く残ってしまう場合、新規売り注文を発注します。ただし、決済指値が執行されて、ローソク足が白くなる場合、エントリーのチャンスを待ちます。全ての4つの時間軸でローソク足が赤い場合のみ、取引を開始します。
買い注文:
全ての4つの時間軸でローソク足が白くなる場合、買い注文を出します（20ポイントなど固定された決済指値と決済逆指値をしよう）。決済指値が執行されて、ローソク足が白く残ってしまう場合、新規買い注文を発注します。ただし、決済指値が執行されて、ローソク足が赤くなる場合、エントリーのチャンスを待ちます。全ての4つの時間軸でローソク足が白い場合のみ、取引を開始します。
売りでも買いでも決済指値が執行される場合、次のシグナルによる注文を2倍にします（例えば、ロットサイズは0.01だったなら、0.02となる）。決済指値の執行までこうゆうふうにします。決済指値の執行なら、最初のロットサイズとなります（0.01）。
全ての時間軸で同じ色のローソク足が出たら、エントリーです。
EAの入力パラメータ：
- ロット
- ポイントで設定された決済逆指値と決済指値
Ver.2更新ではトレーリングストップが追加されました。
有利に注文を決済した後で売買シグナルが配信される場合、新しいバーの始めのみに新規注文を開始します。
