Aroon Up and Down - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1901
- 評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
インディケータAroon Up and Downは、ローカルな天井と底を表示します。このインディケータは、価格が相場の天井から下がる、または相場の底から上がってくるときには、買い又は売りのシグナルを出します。ライン交差は利食いと損切りを正確に設定させます。インディケータは、ターミナルのウインドウでシグナルを表示し、またはご指定のメールアドレスへシグナル配信することは可能です。
入力パラメータ：
- AroonPeriod (初期値は14) — バーで設定されるインディケータの期間他のインディケータと同じように、期間が長ければ長いほど、ラインが平滑に見えます。また、期間が短ければ短いほど、多くシグナルが発生しています。
- MailAlert (初期値はfalseで設定される) — trueならば、交差シグナルはご指定のメールアドレスへ自動送信されます。
- SoundAlert (初期値はfalseで設定される) — trueならば、直接プラットフォーム上にサウンドおよびビジュアルアラートが通知されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13153
