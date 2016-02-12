実際の制作者：

エドワード・コッポク

コポックは1962年にE.S. Coppock氏が考案したテクニカル指標で、

長期相場を見るために用いられ、11期間変化率と14期間変化率の総和の加重移動平均(10期)を計算します。これは代表的なバージョンです。このバージョンでは、標準インジケータのパラメータを変更できます。

入力パラメータ：