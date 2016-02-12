コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Coppock - MetaTrader 4のためのインディケータ

Эдвард Коппок | Japanese English Русский Deutsch
発行者:
Vladimir Lyopa
ビュー:
1543
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

エドワード・コッポク

コポックは1962年にE.S. Coppock氏が考案したテクニカル指標で、

長期相場を見るために用いられ、11期間変化率と14期間変化率の総和の加重移動平均(10期)を計算します。これは代表的なバージョンです。このバージョンでは、標準インジケータのパラメータを変更できます。

入力パラメータ：

  • ROC1Period (初期値は14) — 1つ目の変化率の期間
  • ROC2Period (初期値は11) — 2つ目の変化率の期間
  • MAPeriod (初期値は10) — 移動平均線の期間
  • MAType (初期値は3 (WMA)) — 移動平均法手動で入力パラメータを変更することはおすすめしません。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13140

3rd Generation Moving Average 3rd Generation Moving Average

第3世代のMoving Average

SuperTake SuperTake

決済指値によるマーチンゲール戦略をベースにしたエキスパートアドバイザです。

Aroon Up and Down Aroon Up and Down

インディケータAroon Up and Downは、ローカルな天井と底を表示します。

Pinbar Detector Pinbar Detector

ピンバーを検出してみるインディケータです。