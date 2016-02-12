無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
実際の制作者：
エドワード・コッポク
コポックは1962年にE.S. Coppock氏が考案したテクニカル指標で、
長期相場を見るために用いられ、11期間変化率と14期間変化率の総和の加重移動平均(10期)を計算します。これは代表的なバージョンです。このバージョンでは、標準インジケータのパラメータを変更できます。
入力パラメータ：
- ROC1Period (初期値は14) — 1つ目の変化率の期間
- ROC2Period (初期値は11) — 2つ目の変化率の期間
- MAPeriod (初期値は10) — 移動平均線の期間
- MAType (初期値は3 (WMA)) — 移動平均法手動で入力パラメータを変更することはおすすめしません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13140
