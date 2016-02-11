コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

CM Orders Info - MetaTrader 4のためのインディケータ

Vladimir Khlystov | Japanese English Русский
ビュー:
873
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
超簡単だけど便利なインディケータです。

このインディケータをチャート上にドラッグ&ドロップして、各注文ごとにマジックナンバーと注文の利益率が表示されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13111

