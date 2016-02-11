無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CM Orders Info - MetaTrader 4のためのインディケータ
873
-
超簡単だけど便利なインディケータです。
このインディケータをチャート上にドラッグ&ドロップして、各注文ごとにマジックナンバーと注文の利益率が表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13111
