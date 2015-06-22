CodeBaseРазделы
Советники

SuperTake - эксперт для MetaTrader 4

Evgeny Belyaev | Russian English 日本語
Опубликован:
Обновлен:
Логика работы советника: открывать ордер Buy с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.

Когда Buy закрылся по Stop Loss или Take Profit, открывается Sell с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.

SuperTake

