Логика работы советника: открывать ордер Buy с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.

Когда Buy закрылся по Stop Loss или Take Profit, открывается Sell с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.