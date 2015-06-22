Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SuperTake - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9926
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Логика работы советника: открывать ордер Buy с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.
Когда Buy закрылся по Stop Loss или Take Profit, открывается Sell с Take Profit и Stop Loss, если ордер закрылся по Stop Loss, то Take Profit следующего ордера будет равен Take Profit предыдущего ордера, умноженный на коэффициент.
Тройная экспоненциальная скользящая средняя с настраиваемыми параметрами.Regression Сhannel
Канальный индикатор, строит канал линейной регрессии.
Фоновые аналоговые 24-часовые биржевые часы GMT(UTC). Показывают время по Гринвичу и отображают состояние основных бирж в соответствии с расписанием их работы.Тиковый график
Тиковый график цены/спреда/объема/времени. Сохранение тиковых данных в файл.