実際の制作者:

Shimodax

時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。

色を変更したい場合、ソースコードの200行で（「Calculate Levels」というコメントまで）色の設定が可能です。色の名前に（オレンジ等）カーソルを移動し、色の定数の名前が表示されます。

時間帯の変数:

LocalTimeZone — 時間帯として現地時間が仮定される(例えば、ヨーロッパ：GMT+1 / GMT+2(夏季))初期値はゼロです。MetaQuotesのデモサーバはGMT+2を使用します。

— 時間帯として現地時間が仮定される(例えば、ヨーロッパ：GMT+1 / GMT+2(夏季))初期値はゼロです。MetaQuotesのデモサーバはGMT+2を使用します。 DestTimeZone — 時間帯として取引時間帯が仮定される(例えば、ヨーロッパ：GMT+1 / GMT+2(夏季)) GMTをゼロとします。

例:

お使いのMetaTraderのサーバが東部標準時間帯(GMT-5)にありますが、ロンドンセッション(GMT+1)のために計算を行いたい場合、LocalTimeZoneとして-5を指定し、DestTimeZoneとして1を指定してください。

注意：LocalTimeZoneパラメータは、時計で表示時間でなく、チャート上に表示されている時間によります（例えば、MetaQuotesのデモサーバは普通CDT (+2) またはCET (+1)にあります）。

心配しているなら、ゼロをパラメータとして指定します。

アドバイス：