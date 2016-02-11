無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の制作者:
Shimodax
時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。
色を変更したい場合、ソースコードの200行で（「Calculate Levels」というコメントまで）色の設定が可能です。色の名前に（オレンジ等）カーソルを移動し、色の定数の名前が表示されます。
時間帯の変数:
- LocalTimeZone — 時間帯として現地時間が仮定される(例えば、ヨーロッパ：GMT+1 / GMT+2(夏季))初期値はゼロです。MetaQuotesのデモサーバはGMT+2を使用します。
- DestTimeZone — 時間帯として取引時間帯が仮定される(例えば、ヨーロッパ：GMT+1 / GMT+2(夏季))GMTをゼロとします。
例:
お使いのMetaTraderのサーバが東部標準時間帯(GMT-5)にありますが、ロンドンセッション(GMT+1)のために計算を行いたい場合、LocalTimeZoneとして-5を指定し、DestTimeZoneとして1を指定してください。
注意：LocalTimeZoneパラメータは、時計で表示時間でなく、チャート上に表示されている時間によります（例えば、MetaQuotesのデモサーバは普通CDT (+2) またはCET (+1)にあります）。
心配しているなら、ゼロをパラメータとして指定します。
アドバイス：
- BarForLabels = マークを表示する為の右シフト
- 左上角に表示されるコメント: Range, Highs, Lows, Close - Yesterday, Today
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13098
