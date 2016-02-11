このインディケータは、始値から現在値までの距離、あるいは高値から低値までの距離を算出できます。

この算出は「マーケットレビュー」ウィンドウで指定可能な通貨ペアごとに行われます。

クリック1回で適切な通貨ペアのチャートを開けるようになります。

2015年6月更新： ボタンの座標のシフトに関するバグが修正されました。

設定:

Method — 算出方法の選択

Number of buttons — 表示されるボタンの数

[MODE]ボタンを押し、ソート順は昇順/降順から選択します。

ある通貨ペアのために計算をやめるために、これを「マーケットレビュー」ウィンドウから削除しなければなりません。

重要：