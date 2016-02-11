コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

UpDown - MetaTrader 4のためのインディケータ

Михаил | Japanese English Русский
ビュー:
1012
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
updown.mq4 (8.91 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このインディケータは、始値から現在値までの距離、あるいは高値から低値までの距離を算出できます。

この算出は「マーケットレビュー」ウィンドウで指定可能な通貨ペアごとに行われます。

クリック1回で適切な通貨ペアのチャートを開けるようになります。

2015年6月更新： ボタンの座標のシフトに関するバグが修正されました。

shot1

shot2

settings

設定:

  • Method — 算出方法の選択
  • Number of buttons — 表示されるボタンの数
  • [MODE]ボタンを押し、ソート順は昇順/降順から選択します。
  • ある通貨ペアのために計算をやめるために、これを「マーケットレビュー」ウィンドウから削除しなければなりません。

重要：

  1. [MODE]ボタンを押すとき、ちょっと遅延が起こります（大きいコードだから）。
  2. 利用可能な通貨ペアの最大数 — 50 (コードでは #define LINES 50)

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13109

SDX-TzPivots SDX-TzPivots

時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。

i-DivergenceBar i-DivergenceBar

アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。

CM Orders Info CM Orders Info

インディケータは、マジックナンバーと注文の利益率を表示します。

Four_Screens Four_Screens

インディケータHeiken Ashiをベースにしたエキスパートアドバイザです。