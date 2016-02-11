無料でロボットをダウンロードする方法を見る
UpDown - MetaTrader 4のためのインディケータ
- 1012
-
このインディケータは、始値から現在値までの距離、あるいは高値から低値までの距離を算出できます。
この算出は「マーケットレビュー」ウィンドウで指定可能な通貨ペアごとに行われます。
クリック1回で適切な通貨ペアのチャートを開けるようになります。
2015年6月更新： ボタンの座標のシフトに関するバグが修正されました。
設定:
- Method — 算出方法の選択
- Number of buttons — 表示されるボタンの数
- [MODE]ボタンを押し、ソート順は昇順/降順から選択します。
- ある通貨ペアのために計算をやめるために、これを「マーケットレビュー」ウィンドウから削除しなければなりません。
重要：
- [MODE]ボタンを押すとき、ちょっと遅延が起こります（大きいコードだから）。
- 利用可能な通貨ペアの最大数 — 50 (コードでは #define LINES 50)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13109
SDX-TzPivots
時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。i-DivergenceBar
アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。
CM Orders Info
インディケータは、マジックナンバーと注文の利益率を表示します。Four_Screens
インディケータHeiken Ashiをベースにしたエキスパートアドバイザです。