Индикаторы

CM Orders Info - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Просмотров:
6004
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Простой, но порой очень нужный и удобный индикатор.

Добавляете его на график, и он над каждым ордером показывает его идентификационное (магическое) число и прибыль.

