CM Orders Info - индикатор для MetaTrader 4
- 6004
- Опубликован:
- Обновлен:
Простой, но порой очень нужный и удобный индикатор.
Добавляете его на график, и он над каждым ордером показывает его идентификационное (магическое) число и прибыль.
