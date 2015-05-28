Ставь лайки и следи за новостями
UpDown - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 6430
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор рассчитывает, по выбору, либо отстояние текущей цены от цены открытия, либо расстояние между максимальной и минимальной ценой.
Расчет производится по всем парам, доступным (не скрытым) в окне "Обзор рынка", после чего происходит сортировка значений по убыванию/возрастанию и их вывод на кнопки.
Клик по кнопке открывает график соответствующего символа в отдельном окне.
Изменение от 2015.06: исправлена ошибка смещения координат кнопок при смене таймфрейма.
Настройки:
- Method — выбор метода расчета (открытие-закрытие или максимум-минимум).
- Number of buttons — количество отображаемых кнопок с парами.
- Нажатие кнопки MODE меняет метод сортировки "по возрастанию/по убыванию".
- Для исключения пары из расчета ее необходимо удалить из окна "Обзор рынка".
ВАЖНО:
- Реакция на нажатие кнопки MODE происходит с задержкой (код тяжелый).
- Максимальное количество пар для расчета — 50 (в коде #define LINES 50).
