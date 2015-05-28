Индикатор рассчитывает, по выбору, либо отстояние текущей цены от цены открытия, либо расстояние между максимальной и минимальной ценой.

Расчет производится по всем парам, доступным (не скрытым) в окне "Обзор рынка", после чего происходит сортировка значений по убыванию/возрастанию и их вывод на кнопки.

Клик по кнопке открывает график соответствующего символа в отдельном окне.

Изменение от 2015.06: исправлена ошибка смещения координат кнопок при смене таймфрейма.

Настройки:

Method — выбор метода расчета (открытие-закрытие или максимум-минимум).

Number of buttons — количество отображаемых кнопок с парами.

Нажатие кнопки MODE меняет метод сортировки "по возрастанию/по убыванию".

Для исключения пары из расчета ее необходимо удалить из окна "Обзор рынка".

ВАЖНО: