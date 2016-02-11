無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
i-DivergenceBar - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者：
Necron
アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。
- 青いマーカー(上昇への反転) — 買いシグナル
- 赤いマーカー(下降への反転) — 売りシグナル
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13084
ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー
このスクリプトは、リアルなティックの動きをベースにした非標準チャートのFXTファイルをストラテジーテスター用のフォルダに置かれます。対数利益率、または価格対数増殖
裁定取引のためにおすすめです。
SDX-TzPivots
時間帯によってピボットポイント、またはそのレベルを計算するインディケータです。UpDown
インディケータは、始値に最も近い/遠い現在値の通貨ペアを表示します。