ポケットに対して
インディケータ

i-DivergenceBar - MetaTrader 4のためのインディケータ

Necron | Japanese English Русский
発行者:
Realist
ビュー:
1504
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

Necron

アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。

  • 青いマーカー(上昇への反転) — 買いシグナル
  • 赤いマーカー(下降への反転) — 売りシグナル


