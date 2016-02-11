無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
対数利益率、または価格対数増殖 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1470
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
裁定取引のためにおすすめです。インジケーター計算で利用する公式:
ln(C/O) = ln(C) - ln(O)
ここで：CはCloseを意味し、OはOpenを意味します。
対数利益率について詳細はこちら「市場の不変、またはなぜトレーダーは対数が必要なのか」。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13021
Slope Direction Line
MQL5 マーケットからのHammeringエキスパートアドバイザに使用されるトレンドインジケータです。Visual_spread
インディケータは、現在スプレッドを表示するためにチャート上にビッド価格から2つのラインを記入します。
ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー
このスクリプトは、リアルなティックの動きをベースにした非標準チャートのFXTファイルをストラテジーテスター用のフォルダに置かれます。i-DivergenceBar
アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。