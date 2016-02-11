コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

対数利益率、または価格対数増殖 - MetaTrader 4のためのインディケータ

Evgeny Belyaev | Japanese English Русский
ビュー:
1470
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
log.mq4 (3.01 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

裁定取引のためにおすすめです。インジケーター計算で利用する公式:

ln(C/O) = ln(C) - ln(O)

ここで：CはCloseを意味し、OはOpenを意味します。

対数利益率について詳細はこちら「市場の不変、またはなぜトレーダーは対数が必要なのか」

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13021

Slope Direction Line Slope Direction Line

MQL5 マーケットからのHammeringエキスパートアドバイザに使用されるトレンドインジケータです。

Visual_spread Visual_spread

インディケータは、現在スプレッドを表示するためにチャート上にビッド価格から2つのラインを記入します。

ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー ストラテジーテスターでのエクイボリュームバーとRangeバー

このスクリプトは、リアルなティックの動きをベースにした非標準チャートのFXTファイルをストラテジーテスター用のフォルダに置かれます。

i-DivergenceBar i-DivergenceBar

アリゲーターの口に対するアンギュレーションを考慮せずにビルウィリアムズのProfitunityシステムによって反転バーを表示するインディケータです。