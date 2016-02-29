コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ToolBox - MetaTrader 4のためのインディケータ

takycard | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1322
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
pavs.mq4 (53.46 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

チェンジログ:

  • Ver. 1.02更新: ロットサイズ変更ボタンと時間軸選択の機能が追加されました。
  • Ver. 1.01更新: 幾つかのバグが修正され、新データが追加されました。

データ出力


  • 時間軸を変更する、または自動モードを有効にするためのボタンです。
  • +」・「-」 のロットサイズ変更ボタンです。また、そのために「P」のホットキーと「M」のホットキーを使用できます。
  • 1行: ロットサイズ / カウントダウン新しいローソク足が発生するまで / マウスを置く位置の価格。
  • 2行: ピップスの価格 預金通貨で / АТR / 買いスワップ / 売りスワップ
  • 3行: 指定された時間軸のために最後の20本のバーにおけるピップスの価格 / 預金通貨で表された同情報。
  • 4行: 指定された時間軸のために最後の20本のバーにおけるピップスの価格。
  • 5行: 指定された時間軸のために最後の5本のバーにおけるピップスの価格。
  • 6行: 指定された時間軸のために現在のバーにおけるピップスの価格。
  • 7行: ピップスで表されるスプレッド / 5つの時間軸のパーセントで表されるスプレッド / 預金通貨で表されるスプレッド
  • 8行: チャートをクリックして、現在値とマウスでクリックした場所の価格の差 / ピップスで表される同じ値 / またはマウスでクリックした場所の価格を受けます。
  • 9行: マウスカーソルに追従して次の値が表示されます。ローソク足の始値と終値の間のピップス数 / ローソク足の高値と安値の間のピップス数 /ローソク足の日付
設定:
  • バーの本数の設定が可能です。
  • 決済指値の執行固定時間を有効にすることができます。

パラメータ:

  • Lot: 使用されるロット。
  • Label Color: ラベル色デフォルトでは白になっています。
  • ActiveRangeLine: 最後の5本のバーの為の平均値[True/False]。
  • LineColor: 線の色を選択できます。
  • ActiveTakeProfitETA : 決済指値の執行の日付と時間を指定する[True/False]。


マウスカーソルに追従して次の値が表示されます。ローソク足の始値と終値の間のピップス数 / ローソク足の高値と安値の間のピップス数。

また、テキストをチャート上に追従して移動させる画面に黒四角を出力することができます。

チャートをクリックして、預金通貨で現在値とマウスでクリックした場所の価格の差を受けます。このように、取引を開始する前に、この可能性またはリスクを予測することができます。

また、最後の5本のバーの為の平均値 に基づくバーの価格レンジを見ることができます。青線で表示されています。

このインディケータは、近い将来の決済指値を持つ取引を表示します。やはり、決済指値の執行の時間を正確に予測するのができませんが、おおよその予測を表示します（週間の場合も幾つかの時間も）。お役に立つと思いますね。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13051

ZigZag Arrow ZigZag Arrow

インジケータZigZag Arrowは、線分のお代わりに矢印を使用する組み込みインジケータZigZagをベースにしています。

ECX (EURX) ECX (EURX)

ユーロ通貨指数 (EURX) ECXのインディケータです。

PairsIndex PairsIndex

インディケータPairsIndexは、主要7通貨の中の各通貨の動きを主要7通貨と比較する指数です。

DateTime 値と double 値の間で変換するためのライブラリです。 DateTime 値と double 値の間で変換するためのライブラリです。

DateTime 値と double 値の間で変換するためのライブラリです。