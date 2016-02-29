このインディケータは、米ドル指数 (USDX) DXYを計算し、これに基づいてグラフを作成します。

米ドル指数 (USDX)は、世界で米ドルの動きを主要6通貨(ユーロ(EUR)、日本円(JPY)、英ポンド(GBP)、カナダドル(CAD)、スウェーデン・クローナ(SEK)、スイスフラン(CHF))と比較する指数です。

時間により同期することが可能になりました。

ソースコードが更新されました。

この指数は、加重幾何平均として計算されます。計算式は以下の通りです。