このインディケータは、ユーロ通貨指数 (EURX) ECXを計算し、これに基づいてグラフを作成します。

ユーロ通貨指数 (EURX) は、世界でユーロの動きを主要5通貨(米ドル、日本円、英ポンド、スウェーデン・クローナ、スイスフラン)と比較する指数です。

計算原理は米ドル指数 (USDX)と大体同じです。この指数は、加重幾何平均に基づいて計算されます。





通貨ペアの選択が「マーケットレビュー」ウィンドウで自動的に行われます。



