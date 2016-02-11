無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MQL5 マーケットからのHammeringエキスパートアドバイザに使用されるトレンドインジケータです。
入力パラメータ：
- period = 32 — 移動平均線を計算するために使用される期間
- FilterNumber = 2 — 指定されたフィルタナンバー
- ma_method = 3 — 平均方式どんな移動平均線の方式でも使用可能: 0 — SMA (単純移動平均)、1 — EMA (指数移動平均)、2 — SMMA (平滑移動平均)、3 — LWMA (線形加重移動平均)
- applied_price = 0 — 指定されている価格どんな価格定数でもよい: 0 — CLOSE (終値)、1 — OPEN (始値)、2 — HIGH (高値)、3 — LOW (安値)、4 — MEDIAN (中央値、(高値＋安値)÷２), 5 — TYPICAL (代表値、(高値＋安値＋終値)÷３), 6 — WEIGHTED (加重終値、(高値＋安値＋終値＋終値)÷４)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13017
